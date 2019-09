AL: audiência discute nesta quarta prevenção e combate ao suicídio na Adolescência

A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa do Ceará realiza, nesta quarta-feira (4), audiência pública com o tema “Suicídio na Adolescência” . O evento atende requerimento da presidente do colegiado, Érika Amorim (PSD), e será realizado no Complexo de Comissões da Casa. A iniciativa faz parte das atividades alusivas ao Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio.

A parlamentar ressalta a necessidade de discutir a prevenção e combate ao suicídio na adolescência no Estado, tendo em vista os altos índices registrados em levantamentos recentes. “Precisamos debater esse tema com o devido cuidado. O Ceará está em primeiro lugar no Norte/Nordeste e é o quinto no ranking nacional em número de suicídios”, justifica. De acordo com Érika Amorim, a audiência contará com a presença da psicóloga, mestra em Educação e doutora em Psicologia Clínica e Psicobiologia, Alessandra Xavier. “Com pesquisa e experiência na área de prevenção do suicídio para jovens, Alessandra falará sobre comportamentos, sinais, fatores de risco, como lidar com os transtornos mentais, formas de prevenção e valorização à vida”, informa. Também participarão a deputada Augusta Brito (PCdoB), vice-presidente da Comissão, os deputados Evandro Leitão (PDT) e Renato Roseno (Psol), presidente e membro da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, respectivamente, além de psicólogos, psiquiatras e representantes das secretarias de Saúde, Educação e Proteção Social do Ceará e do município de Fortaleza.

