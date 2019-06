AL comemora 90 anos de fundação do Náutico Atlético Cearense

A Assembleia Legislativa realiza, nesta segunda-feira (10), a partir das 18h, sessão solene para comemorar os 90 anos de fundação do Náutico Atlético Cearense (NAC). A solenidade atende pedido do deputado Evandro Leitão (PDT).

Fundado em junho de 1929, com sede na antiga Praia Formosa, o Náutico é presidido atualmente por Jardson Cruz. Localizada na Praia do Meireles, a sede foi tombada, pelo município de Fortaleza, como patrimônio arquitetônico da cidade.

“Nas dependências do clube ocorreram grandes fatos da vida social de Fortaleza e do Estado, como o primeiro concurso de Miss Ceará e carnavais. O NAC organiza com frequência os principais eventos cearenses das modalidades esportivas que são ofertadas em suas instalações. O clube é um dos mais belos cartões-postais de nossa capital”, destaca Evandro Leitão.

Entre os homenageados, o sócio em atividade Ivan Moreira de Castro Alves; o conselheiro Adriano Alves Garcia; Bretislau de Castro, Gerado Gusmão, ambos conselheiros permanentes (in memoriam); José Milton Pimentel, vice- presidente administrativo e financeiro, e José Dias de Macedo, sócio desde 1950.