AL: Comissão aprova projeto que institui atenção psicológica nas escolas

A Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa do Ceará se reuniu, na manhã desta quinta-feira (05), e aprovou dois projetos de indicação.

O projeto de n° 160/19 , de autoria do deputado Acrísio Sena (PT), institui o programa de atenção social e psicológica nas escolas da rede pública no âmbito do Ceará.

Já o de n° 183/19 , de autoria da deputada Érika Amorim (PSD) e coautoria do deputado Apóstolo Luiz Henrique (PP), trata da criação do Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescentes no Estado. O projeto foi aprovado com três emendas da deputada Érika Amorim, sendo uma modificativa e duas aditivas.

Participaram da reunião as deputadas Érika Amorim (PSD), Augusta Brito (PCdoB) e o deputado Acrísio Sena (PT).

LA/AT