AL: Comissão de Desenvolvimento Regional aprova quatro requerimentos

A Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa do Ceará se reuniu na manhã desta quarta-feira (25) e aprovando quatro requerimentos.

De deputado Audic Mota (PSB), requerimento solicita a realização de audiência pública para debater a não instalação de poços pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

Os outros três requerimentos são de autoria do deputado Nelinho (PSDB), que solicitou a realização de três audiências públicas, para debater a problemática da carcinicultura da região do Litoral Leste; a situação hídrica do Ceará no biênio 2019/2020; e os problemas enfrentados pela indústria cerâmica da região do Vale do Jaguaribe.

Participaram da reunião os deputados Nelinho (PSDB), Nizo Costa (PSB) e Marcos Sobreira (PDT).