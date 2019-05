AL debate nesta terça-feira situação do atendimento do Issec

A Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa realiza, na tarde desta terça-feira (28), audiência pública para debater os problemas enfrentados pelos usuários do plano de saúde administrado pelo Instituto de Saúde dos Servidores do Estado (Issec). O debate acontece às 14h, no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, e atende a uma solicitação do deputado Heitor Férrer (SD).

Para o parlamentar, trata-se de uma oportunidade de as autoridades prestarem os devidos esclarecimentos sobre as dificuldades que os usuários estão tendo com o sistema de atendimento de Fortaleza.

Ele lembra que a procura por atendimento médico dos usuários do plano continua de forma restrita na Capital, mesmo com a aprovação de uma lei que proporcionou melhorias na arrecadação do instituto.

“A AL aprovou uma lei regularizando o sistema, com o objetivo de haver melhoria no atendimento dos servidores. Todavia, conforme denúncias que chegaram ao nosso gabinete, o repasse de recursos às unidades de saúde não foi regularizado e a prestação do serviço continua com deficiências”, alertou.

Foram convidados para a audiência pública representantes da Superintendência do Issec, da Procuradoria de Saúde, dos Hospitais credenciados pelo instituto, dos consultórios médicos credenciados, do Sindicato dos Servidores do Estado e outras entidades afins.