AL disponibiliza publicações do Inesp em formato digital e Código QR

A Assembleia Legislativa vai disponibilizar as publicações das edições do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp) em formato digital.

Todos os livros publicados pelo Inesp devem ficar disponíveis em formato PDF no site da Casa (página do Inesp), e por meio do Código QR, facilitando assim o acesso ao conteúdo.

Para o presidente do Instituto, João Milton Cunha, esse é um processo de transição da cultura impressa para a cultura digital. “A sustentabilidade, a modernização institucional, e a melhor utilização dos recursos públicos são fatores que motivaram a iniciar a mudança”, disse.

Inicialmente o Inesp disponibilizará, entre os parlamentares, a Constituição do Estado do Ceará e o Regimento Interno da Casa, tendo em vista que são publicações com grande procura. O cidadão que desejar pode também se dirigir ao Inesp e retirar o Código QR para acessar as publicações e baixá-las em seu celular.

O Código QR é um recurso tecnológico muito eficaz atualmente, quando precisamos prover o acesso rápido a uma determinada informação, por meio de um link visual, no caso a figura do QR Code, que pode ser lido por um aplicativo de celular.

Uma das grandes vantagens do Código QR, em comparação com o código de barras, é que, mesmo se ele for danificado fisicamente e só tiver uma pequena fração, ainda assim, poderá ser lido.

O Inesp é um órgão técnico e científico que tem como missão o assessoramento à Assembleia Legislativa por meio de pesquisas, monitoramento e acompanhamento das políticas públicas do Estado.

*com informações da Assembleia Legislativa do Ceará.