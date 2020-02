AL divulga nesta terça selecionados para projeto de atendimento à crianças autistas

Os nomes dos profissionais selecionados para a segunda fase do processo seletivo simplificado para o projeto Mundo Azul da Assembleia Legislativa, de atendimento à crianças com autismo, serão divulgados nesta terça-feira (04/02), no site da AL. As inscrições foram encerradas no dia 31 de janeiro.

O processo recebeu 1.251 inscrições de profissionais interessados em atuar no projeto que tem foco no atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A segunda fase acontece nos dias 6 e 7 de fevereiro com a realização de entrevistas com os candidatos selecionados.

A expectativa é de que o resultado final das pessoas qualificadas para atuarem no projeto seja divulgado no dia 10 de fevereiro também no site da AL. Ao total, o projeto dispõe de 38 vagas para áreas como assistência social, educação física, enfermagem, terapia ocupacional, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, neuropediatria, psiquiatria infantil, musicoterapia, psicologia, psicopedagogia.

Segundo Aline Azevedo, coordenadora do projeto Mundo Azul, funcionará na AL um Centro de Referência do Transtorno do Espectro Autista (TEA) como foco no atendimento com as múltiplas abordagens necessárias para o desenvolvimento psicomotor.

Os serviços acontecerão em espaço no 5º andar do Anexo II da AL, que já conta com mobiliário, equipamentos e recursos terapêuticos necessários para o atendimento de qualidade. “O espaço está todo montado e estamos somente finalizando a seleção dos profissionais”, destaca Aline Azevedo, coordenadora do projeto.

A seleção tem validade de um ano a partir da data de publicação da homologação do resultado final e pode ser prorrogada por mais um ano.