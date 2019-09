AL: José Sarto defende incentivo à leitura no lançamento do programa Ao Pé da Letra

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual José Sarto (PDT), defendeu o incentivo à leitura entre os estudantes do Ensino Médio durante a solenidade de lançamento do programa “Ao Pé da Letra”, da TV Assembleia, na manhã desta terça-feira (17). A atração, que estreia no próximo sábado (21), às 15 horas, promove um concurso de soletração entre alunos do 1º ano da rede pública estadual.

“A proposta é, de uma forma lúdica, envolver essa juventude e estimular a conhecer a língua portuguesa”, afirmou.

O “Ao Pé da Letra” é realizado em parceria com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), que conduziu as prévias em escolas de todos os municípios, selecionando 16 adolescentes, de 14 cidades. Segundo José Sarto, o programa desafia os estudantes e busca reconhecer o trabalho de professores e gestores escolares. A premiação prevê para o primeiro colocado um computador e um intercâmbio na Inglaterra. O segundo e o terceiro colocados ganharão um tablet e um smartphone respectivamente, além de uma viagem à Brasília, onde conhecerão a Biblioteca Nacional. Professores serão premiados com cursos de pós-graduação.

De acordo com o presidente da Assembleia, essa é uma “séria brincadeira”, que estimula o conhecimento, desafia e leva os concorrentes a dominarem as emoções para a participação em concursos públicos.

“Com as redes sociais, a modernidade está criando um novo idioma. Você já não escreve mais de forma protocolar e termina se acostumando. Na hora do concurso, a escrita já é de outra forma”, afirmou José Sarto, destacando que, em breve, estes adolescentes farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).