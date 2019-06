AL promove audiências públicas e solenes nesta segunda

A Assembleia Legislativa comemora, nesta segunda-feira (10), os 50 anos do Colégio Luciano Feijão, localizado no município de Sobral. A solenidade, que acontece no Plenário 13 de Maio, foi solicitada pelo presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado Queiroz Filho (PDT).

As comissões de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço e de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa realizam, às 14h, audiência pública para discutir a situação do polo calçadista do Cariri. O debate, será no Complexo de Comissões Técnicas, atendendo requerimento dos deputados Fernando Santana (PT) e Nelinho (PSDB), subscrito pelo deputado Nizo Costa (PSB).

A criação da unidade de conservação estadual para proteção da Lagoa da Precabura será tema de audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente de Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa, às 14h. A iniciativa do debate, que será realizado no Complexo de Comissões Técnicas da AL, é do deputado Renato Roseno (Psol).

No Plenário 13 de Maio, a partir das 18h, acontece sessão solene para celebrar os 90 anos de fundação do Náutico Atlético Cearense (NAC). A solenidade atende pedido do deputado Evandro Leitão (PDT). Fundado em junho de 1929, com sede na antiga Praia Formosa, o Náutico é presidido por Jardson Cruz.