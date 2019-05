AL realiza audiência sobre atendimentos do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará

Foi realizada, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública para debater a crise no ISSEC (Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará), nesta terça-feira (28).

Na ocasião, o presidente do ISSEC, José Olavo Peixoto Leitão, apresentou os números do instituto desde sua reformulação, no final do ano passado.

Segundo ele, atualmente são 489 clínicas e profissionais credenciados ao ISSEC e 51.287 servidores que aderiram à assistência. Até o último dia 22, o órgão pagou R$ 24.111.874,16 em serviços prestados (internação, exames, consultas, assistências odontológicas, fisioterápicas, psicológicas, fonoaudiológicas e especiais). Ele ressaltou ainda a importância do debate para o aprimoramento do ISSEC.

Estiveram presentes na audiência os deputados Heitor Férrer, Carlos Felipe e Soldado Noélio; o presidente do ISSEC José Olavo Peixoto Leitão; Pedro Queiroz, representante da Fuaspec; Luis Edison Corrêa Sales, presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa; Aramicy Pinto, presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará; Alequy Vasconcelos, representante do CREMEC; Antônio Dimas Oliveira, membro do conselho gestor do ISSEC; Helano Maia, representante da APEOC; bem como servidores do estado de diversas categorias conveniados ao ISSEC.