AL realiza reunião para acompanhar obras da transposição do Rio São Francisco

Na próxima quarta-feira (07) haverá reunião da comissão especial para o acompanhamento das obras de transposição do Rio São Francisco, na Assembleia Legislativa do Ceará. A reunião está marcada para acontecer as 15h.

Com diversos atrasos e adiamentos, o Governo Federal estipula um novo período, em dezembro de 2019, para a conclusão das obras do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco que vai beneficiar entre outros estados, o Ceará. Se já estiver tudo pronto até essa data, as águas do “Velho Chico” devem chegar no Estado e começar a ser distribuída a partir do dia 11 de março de 2020.