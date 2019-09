AL: Salmito destaca em pronunciamento ações de Virgílio Távora para o desenvolvimento do Ceará

Em sessão plenária nesta quarta-feira (25), na Assembleia Legislativa, o deputado Salmito destacou o centenário de nascimento do ex-governador, ex-senador cearense e líder político Virgílio Távora, a ser comemorado neste domingo (29).

Em seu pronunciamento, o deputado, pediu licença aos historiadores, escritores e estudiosos sobre a vida e obra de VT, citou inúmeras contribuições do líder político e destacou:

“Virgílio Távora inaugurou a modernidade cearense. Isso não é pouco. Modernidade no conceito científico; no conceito de moderno como racionalidade; como projeto que busca resultado, eficiência; como projeto que valoriza a boa técnica. Modernidade no sentido amplo do conceito da palavra”, disse.

O parlamentar destacou, ainda, que Virgílio Távora foi um desenvolvimentista em época que esse conceito era embrionário.

“Ele é o principal responsável pela chegada da energia elétrica ao Ceará, vinda da Usina de Paulo Afonso nos anos 60. Virgílio Távora implantou uma mentalidade desenvolvimentista com debates, com conceitos e, principalmente, com ações, seja na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na Serra da Ibiapaba, no Vale do Jaguaribe e em Sobral”, pontuou.

Salmito lembrou que Virgílio Távora tinha a capacidade de diálogo, era um executivo parlamentarista e, como deputado, apresentou proposições importantes para o crescimento do Estado, além de possuir visível articulação política.

“Foi o primeiro governador a implantar uma peça de planejamento (Plameg 1) – uma ferramenta de racionalidade, que orienta e estabelece metas, no Estado”, ressaltou.

Dentre outras contribuições, conforme destacado por Salmito, estão a criação do Banco de Desenvolvimento do Estado do Ceará; o estímulo à implantação de um polo industrial no Cariri e dos polos de fruticultura irrigada no Vale do Jaguaribe e na Ibiapaba, além da implantação da maior fábrica de cimento do Nordeste, à época, segundo ressalta o deputado.

Em aparte, o deputado Heitor Férrer elogiou o pronunciamento e informou sobre sessão solene que acontecerá nesta quinta-feira, às 18h30, na AL, em homenagem à data, onde será entregue a medalha Virgílio Távora ao ex-deputado, escritor e historiador César Barreto.

(*)com informação da A.I