AL: três projetos são aprovados na Comissão de Defesa Social

A Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa aprovou na manhã desta quarta-feira (11) três projetos de indicação de parlamentares.

O projeto de n° 116/19 de autoria do deputado Vitor Valim (Pros), dispõe sobre a criação do Sistema de Cadastro Prévio de Celulares para combate de roubo e furto de telefones móveis no Estado.

O projeto de n° 144/19 do deputado Soldado Noelio (Pros), estabelece como direito dos servidores públicos estaduais civis e militares, que trabalhem expostos ao sol, o fornecimento de fardamento e acessórios que impeçam ou minimizem o contato direto dos raios solares.

Já projeto do deputado Bruno Pedrosa (PP) de n° 252/19 , dispõe sobre a implantação do Grupo Militar de Policiamento Ostensivo do Raio no município de Nova Russas.

Estavam presentes na reunião os deputados Júlio César Filho (Cidadania), Acrísio Sena (PT) e Delegado Cavalcante (PSL).