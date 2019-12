O correspondente do Jornal Alerta Geral na Região dos Inhamuns, Alverne Lacerda, destacou, nesta quarta-feira (11), que, no próximo dia 24, completa 30 anos de uma chuva que se transformou em verdadeiro dilúvio em Tauá: foram 145 milímetros que, segundo Alverne, provocaram, na madrugada do Natal, a sangria de todos os açudes e barragens do Município.

Agora, 30 anos depois, conforme Alverne, as expectativas se voltam para as previsões que apontam chuvas na véspera do Natal na Região dos Inhamuns.