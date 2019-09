Alerta no ar: segurados enfrentam prejuízos ao apresentarem informação inverídica ao INSS

A maior rede de comunicação para tirar as dúvidas dos ouvintes e internautas sobre os caminhos da aposentadoria está mobilizada para, na manhã deste sábado (14), a partir das 7 horas, responder às dúvidas na área da previdência social. A cada dia, segurados estão mais inquietos sobre as novas regras para aposentadorias ou recebimento de pensões.

O jornalista Luzenor de Oliveira, ao lado do professor e advogado Rafael Castelo Branco, tem informações preciosas para quem faz os cálculos sobre o momento para entrar com o pedido de aposentadoria.

Entre as dezenas de mensagens que chegaram ao whatsapp (085.9.8940.2385) com respostas garantidas, estão as dúvidas de ouvintes e internautas que andam angustiados com o que pode afetá-los após a apresentação de informações incompletas ou inverídicas. Em alguns desses casos, segundo o advogado Rafael Castelo Branco, o segurado pode perder o benefício.

Outros casos, com dúvidas na área previdenciária, estão na nossa agenda, com resposta na edição do Jornal Alerta Geral sobre os Caminhos da Aposentadoria.

Dúvida, como, por exemplo, do Francisco Antonio, de Araruna, na Paraíba, que foi ao INSS e não encontrou o tempo correspondente ao período de contribuição.

Uma mensagem, enviada pelo Geraldo, de Belo Horizonte, que é motorista carreteiro, tem, também, respostas dadas pelo nosso especialista na área da Previdência. Outras 70 perguntas estão, também, com respostas bem redondas para os ouvintes e internautas.

COMO CHEGAR AO JORNAL ALERTA GERAL

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, gerado entre 7 e 8 horas, aos sábados, pela Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza, tem retransmissão por outras 30 emissoras no Interior e, também, pelas redes sociais do Ceará Agora (Youtube, Instagram, Twitter e Facebook).

Com a presença do advogado Rafael Castelo Branco, especialista na área previdenciária, o Alerta Geral tem linha aberta pelo whatsapp (085.9.8940.2385) para receber mensagens dos ouvintes e internautas sobre as novas regras da aposentadoria e os benefícios sociais pagos pelo INSS.

