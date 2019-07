Alok e Romana Novais esperam o primeiro filho juntos. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (19), enquanto o DJ se apresentava no Festival Tomorrowland, que acontece na Bélgica. Após uma pausa entre as músicas, o mestre de cerimônias comentou sobre o assunto no palco.

“Um anúncio maravilhoso agora, Brasil, escutem! Este jovem homem vai ser papai. Por favor, façam barulho para o papai Alok! “, disse.

A assessoria do DJ confirmou a boa nova. “Alok será papai. Romana está de 4 meses e o anúncio foi feito no palco principal do Tomorrowland Bélgica, show que ele acabou de fazer.”

Ainda de acordo com a assessoria, o casal não sabe o sexo do bebê.

O anúncio deixa a família de Alok ainda mais em festa, já que o irmão do DJ, Bhaskar, se tornou papai recentemente, no começo de junho. Na ocasião, o artista compartilhou fotos do sobrinho, Gaian, em suas redes sociais.

A escolha do nome aconteceu pensando em um significado especial. De acordo com Bhaskar, eles queriam nome diferente e fácil. Gaian significa canção.

Alok e Romana Novais se casaram em janeiro deste ano, com uma cerimônia maravilhosa aos pés do Cristo Redentor, no Rio. O casamento aconteceu durante o nascer do sol na cidade.

“Não sei o que fiz pra merecer tanto… Obrigado DEUS por esse momento tão mágico e abençoado que será eternizado nas nossas vidas”, festejou o DJ no Instagram. Romana também registrou o momento nas suas redes. “O dia mais feliz da minha vida!”, comemorou ela, na época.

Três meses depois, em meados de abril, o casal decidiu fazer uma renovação de votos quando viajou para Bali, na Indonésia. Na época, os cliques da segunda cerimônia foram compartilhados nas redes sociais. “Escolhemos o caminho do amor! Como é incrível essa jornada ao seu lado! Você já sabe, mas vale lembrar: te amo pra sempre!”, disse ele na ocasião.

(*)com informação da Revista Quem