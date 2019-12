Alta no preço: gasolina deve subir 2% nesta semana na capital do Estado

O preço da gasolina vendida nas refinarias deve aumentar 4% durante esta semana. O reajuste foi anunciado pela Petrobras no último dia 27. De acordo com números do Levantamento Sistemático de Preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado ontem (30), a gasolina no Ceará atingiu preço médio de R$ 4,41 na última semana. Em relação ao período entre 17 e 23 de novembro, o valor médio decresceu R$ 0,02. Na comparação com a primeira semana de novembro, a queda chega a R$ 0,15.

No Ceará, o preço mínimo encontrado pela ANP nesta semana para a gasolina vendida ao consumidor final foi R$ 4,17. O preço máximo chegou a R$ 4,99. Em Fortaleza, o preço médio da gasolina ficou em R$ 4,37, sendo R$ 4,17 a mínima e R$ 4,59 a máxima.

Nos municípios cearenses, o maior preço médio para o litro do combustível foi observado em Crateús (R$ 4,95). Já em Maracanaú foi visto o menor preço médio (R$ 4,17).

O Ceará possui o terceiro preço médio mais barato do Nordeste, atrás apenas da Paraíba, cujo valor médio do combustível ao consumidor final ficou em R$ 4,35 na última semana, e Pernambuco (R$ 4,30). A média mais cara da Região foi encontrada no Rio Grande do Norte, com preço médio de R$ 4,61.