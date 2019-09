Alta nos preços: Petrobras aumenta valor médio do diesel e da gasolina

A Petrobras anunciou que vai elevar o preço médio do diesel nas refinarias em 4,2% e o da gasolina em 3,5% a partir desta quinta-feira (19). O reajuste acontece após a disparada nos preços do barril do petróleo na última segunda-feira (16), em consequência dos ataques a instalações petroleiras, que baixaram pela metade a produção do maior exportador do mundo. A medida vai pesar no bolso de milhares de cearenses da Capital e do Interior do Estado.

Na segunda-feira, a estatal afirmou que manteria o preço dos combustíveis até que os valores do petróleo se acomodassem no mercado internacional.

O repasse ou não do aumento aos consumidores depende das distribuidoras. O valor cobrado pela Petrobras na venda de gasolina equivale a cerca de 30% do preço final. No caso do diesel, o valor de venda da empresa equivale a 50% do preço de bomba.