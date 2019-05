Alteração no decreto de armas: ‘cidadão comum não poderá comprar fuzil’

Depois de muitas contestações na Justiça e no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), publicou nesta quarta-feira (22) alterações no Decreto de Armas, editado no início deste mês para facilitar o porte de armas no País.

De acordo com o governo, o novo texto inclui “vedação expressa” à concessão de armas de fogo portáteis, como fuzis e carabinas, ao cidadão comum.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que uma das alterações foram feitas “com o objetivo de sanar erros meramente formais identificados na publicação original, como numeração duplicada de dispositivos, erros de pontuação, entre outros”.