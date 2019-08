Alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral de Barbalha participam de intercâmbio para China

Estudantes da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Almiro da Cruz, localizada em Barbalha, participarão da Semana Internacional de Intercâmbio Cultural e Artístico de Jovens, em Dalian, na China. Cerca de 10 alunos da instituição serão beneficiados e a viagem vai acontecer entre os dias 12 e 19 deste mês.

O evento é resultado de uma parceria entre os Governos do Ceará e da cidade chinesa. Os estudantes cursam a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e irão conhecer, pela primeira vez, outro país. O Governo do Ceará pagará as passagens e as despesas com documentação e a Prefeitura de Dalian ficará responsável pela hospedagem e alimentação.

Os estudantes irão apresentar uma dança regional com as músicas Aquarela do Brasil, Baião de Dois e Ceará Terra da Luz.

As 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), localizadas no Interior, e a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) realizaram a seleção em suas regiões e enviaram as prpostas para a Seduc, que, por intermédio de uma comissão, avaliou os grupos artísticos e escolheu a escola de Barbalha.