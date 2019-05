Alunos e professores participam de evento internacional da Apple

Uma turma formada por 13 alunos, 3 professores e 2 ex-alunos do Instituto Federal do Ceará participará da 30ª edição da Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2019), que será realizado entre os dias 3 e 7 de junho, na Califórnia (EUA).

A conferência anual realizada pela empresa Apple é destinada a desenvolvedores que trabalham com plataformas, serviços e tecnologias. O grupo do IFCE que participará do evento faz parte do Projeto Apple Academy – IFCE, que desde 2014 é desenvolvido no campus de Fortaleza do IFCE.

Um dos estudantes selecionados pela Apple para participar da WWDC 2019 é Thalys Viana, do Bacharelado em Engenharia de Computação do campus de Fortaleza, que está feliz pela oportunidade.

“Estamos com uma grande expectativa, afinal esse evento é onde a Apple mostra as principais novidades. Isso somado com o nosso aprendizado aqui no projeto, tenho certeza que será fantástico para o meu currículo e para minha vida profissional.”

Outro selecionado é Rennan Rebouças, também da Engenharia de Computação. Para o discente, a participação no evento é de suma importância para a sua carreira Profissional.

“Fiquei muito feliz em ser selecionado para participar dessa conferência. Tenho certeza que será um momento de muito aprendizado.”

Os estudantes do IFCE que participarão do WWDC2019 submeteram o projeto Playground Swift para mostrar sua criatividade e foram selecionados e contemplados com a oportunidade de participar da conferência deste ano, com as despesas de inscrição no evento e hospedagem pagas pelo evento.

A expectativa é de que cinco mil desenvolvedores participem do evento deste ano, além de outros 350 especialistas, funcionários da Apple e jornalistas de todo o mundo. O evento será transmitido ao vivo pelo site do WWDC2019.