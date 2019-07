Ampliação de indústria calçadista vai gerar 500 empregos no Ceará

O Ceará ganha destaque mais uma vez no cenário calçadista nacional. A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), e a Prefeitura de Solonópole assinaram um convênio para gerar emprego e renda na região.

Após expansão do setor realizada com apoio da Prefeitura, 100 novos empregos diretos serão gerados e outros 400 postos de trabalho serão criados.

De acordo com o presidente da Adece, Eduardo Neves, a estrutura a ser executada pela de Desenvolvimento do Estado do Ceará será de 2 mil metros quadrados com previsão de entrega após 12 meses do início da construção.

De janeiro a maio deste ano, os calçados cearenses registraram alta de 10,3% nas exportações dem comparação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, US$ 118,4 milhões foram vendidos para outros países.