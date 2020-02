Ana Maria Braga se casa com Johnny Lucet em cerimônia íntima para familiares

No Mais Você, Fabricio Battaglini e Patrícia Poeta anunciaram que Ana Maria Braga se casou na última sexta-feira (7), com o francês Johnny Lucet. A cerimônia foi bilíngue, mas o francês falou “sim” em português. “O casamento civil foi realizado em São Paulo, na casa dela, e contou com a presença da família”, destacou Fabricio, exibindo imagens exclusivas do momento.