ANÁLISE: Ceará deve ter preparações específicas para cada jogo

O Ceará bateu o líder do Brasileirão, Palmeiras, que estava invicto à 33 partidas e, com a vitória e a forma como a equipe se comportou, pode sonhar com voos mais altos. A equipe de Enderson Moreira parece estar ganhando sua cara e, diante do favorito a se sagrar campeão, mostrou armas que estavam ainda sendo maturadas.

A equipe ganhou velocidade pelas pontas e foi consistente dentro da proposta defensiva. Nas saídas pelos lados, o Vozão chegou com perigo e, quando não esteve com a bola, encontrou um quadro de meio de campo que impedia a organização do adversário. Dentro de seus limites, conseguiu apresentar um bom futebol.

Verdade seja dita, o Ceará jogou como deveria diante da forte equipe do Palmeiras. Se impôs quando conseguiu e, quando não, soube aguentar a pressão. Com a vitória, agora, o Alvinegro precisa colocar a cabeça no lugar e se preocupar com cada adversário de maneira particular.

No sábado (20), o Vozão vai a Porto Alegre encarar o Internacional, às 19 hrs, para tentar se manter confiante. Num retrospecto equilibrado, o time cearense tem 7 vitórias de 18 disputadas. Fora de casa, venceu 3 de 5 partida e não empatou.