André afirma que representação do PSDB não tem apoio de Nelinho, nem de Fernanda Pessoa

Despreocupado com eventuais desdobramentos dos pedidos de investigação no Conselho de Ética sobre as declarações feitas em relação a possíveis ligações entre parlamentares e organizações criminosas, o deputado André Fernandes (PSL) afirmou que a representação apresentada pelo PSDB é um ato isolado do presidente da Executiva Regional, Luiz Pontes, e não encontra apoio dos deputados Nelinho Freitas e Fernanda Pessoa, representantes tucanos no Legislativo.

André disse ter conversado com Nelinho e Fernanda Pessoa e de ambos, segundo afirmou, recebeu a garantia de que não o viram cometer excessos. “Quando se fala do PSDB, que fique bem claro, que isso (representação) parte do presidente”, disse André, ao se referir ao presidente do PSDB, Luiz Pontes. Veja a nota oficial do PSDB sobre as acusações de André:

Ainda sobre o PSDB, André acrescentou: ‘”Os dois deputados do PSDB já me asseguraram a palavra que não viram nada demais no meu discurso. O deputado Nelinho e a deputada Fernanda são nossos colegas na Assembleia”. André disse, ainda, que, quanto ao PDT, seria óbvio eles entrarem com processo.