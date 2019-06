André diz ter imunidade, afirma que não será cassado e pede a deputados para tirarem a bunda da cadeira e trabalhar

O deputado estadual André Fernandes (PSL) respondeu, em tom de ironia e deboche, às críticas que recebeu, na manhã desta terça-feira (18), dos colegas parlamentares que o acusam de quebra de decoro por denunciar o colega Nezinho Farias por supostas ligações com o crime organizado. André respondeu, em mensagem no seu instagram, aos pronunciamentos no Legislativo. A mensagem foi postada de Brasília, às 14:15 horas.

Sorridente, André tratou com desdém as declarações de deputados estaduais que querem que o Conselho de Ética o puna, disse que tem a imunidade parlamentar para protegê-lo em seus atos e ações no exercício o mandato, afirmou que não irá perder o mandato e, de forma sarcástica, recomendou aos deputados que tirassem a bunda da cadeira e fossem trabalhar, a exemplo do que ele (André) estava fazendo ao desembarcar em Brasília para buscar recursos para projetos de interesse dos cearenses.

André disse que não tem rabo preso, que não denunciou ninguém, que quer que apure, sim, o vazamento da informação, entregue de forma sigilosa, ao Ministério Público Estadual com o pedido de investigação sobre o suposto envolvimento de parlamentares com facções criminosas. No documento que vazou consta o nome do deputado estadual Nezinho Farias.

A acusação rendeu, nesta terça-feira, pronunciamentos e solidariedade a Nezinho. Foram unânimes os pedidos dos deputados estaduais para investigar e punir André Fernandes por quebra de decoro parlamentar. Ou seja, por mentira. André não apareceu na Assembleia Legislativa e, logo cedo, embarcou com destino a Brasília.

Confira mensagem do deputado André Fernandes:

Leia mais sobre o assunto:

+ Nezinho recebe solidariedade. André foge e deputados querem punição pela acusação infundada