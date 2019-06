Nota contra declarações de André Fernandes. Veja os destaques do programa de hoje!

Greve Geral no Ceará contra a reforma da Previdência acontece em 57 cidades: Os movimentos acontecem em protesto a reforma da Previdência, que é vista como o fim do direito à aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. LEIA MAIS!

PSDB e APEOC divulgam nota contra declarações do deputado André Fernandes: De acordo com a nota, a imunidade é uma prerrogativa dada aos parlamentares para o bom exercício de suas funções e atribuições enquanto representantes políticos da população. LEIA MAIS!

Governo do Estado se reúne com comitiva de empresários da Catalunha para tratar de novos investimentos no estado: Na oportunidade, Camilo Santana apresentou para o grupo a boa gestão fiscal e a organização administrativa do Estado como forma de mostrar o quão atrativo e seguro pode ser investir no Ceará.

Inscrições para o ProUni encerram hoje: Podem se inscrever candidatos que não tenham diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018. LEIA MAIS!

Mudança no abono salarial: projeto prevê pagamento do PIS/Pasep a quem ganha, em valores atuais, até 1.364 reais: Pela regra atual, quem ganha até dois salários mínimos por mês, em média, pode sacar o benefício.