Aneel anuncia bandeira tarifária vermelha para agosto e a conta deve aumentar 167% no bolso dos cearenses

A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou que a bandeira tarifária para o mês de agosto será a vermelha, no patamar 1. A decisão significa uma cobrança extra de R$ 4 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em julho, a cobrança da bandeira tarifária era amarela, quando há um acréscimo de para R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. A mudança representa um aumento de 167% no valor da conta de energia paga pelos cearenses mensalmente.

De acordo com a agência, a medida foi tomada pela possibilidade de aumento no acionamento das usinas termelétricas, que têm custo de geração de energia mais alto. Outro motivo para a decisão, foi a diminuição do volume de chuvas com a chegada da estação seca.

O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta, principalmente, dois fatores: o risco hidrológico e o preço da energia.

A agência explica que os recursos pagos pelos consumidores vão para uma conta específica e depois são repassados às distribuidoras de energia para compensar o custo extra da produção de energia em períodos de seca.