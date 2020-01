Anote na sua agenda: cota única do IPVA 2020 vence nesta sexta-feira

Os proprietários de veículos emplacados no Ceará que vão pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA , em cota única, com desconto de 5%, devem pagar o valor integral até esta sexta-feira (31). Depois desse prazo, o pagamento, sem abatimento, poderá ser feito em cinco parcelas, com vencimentos nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 13 de abril, 11 de maio e 10 de junho. O valor mínimo para parcelamento é de R$ 100,00.

Neste ano, os donos de veículos pagarão menos pelo IPVA. A base de cálculo do imposto registrou uma queda de 4,29% em comparação a 2019. Cerca de 2 milhões e 290 mil serão tributados, com previsão de arrecadar mais de de R$ 1 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.

Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, e veículos com mais de 15 anos de fabricação.