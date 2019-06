Anvisa aprova proposta que pode liberar o cultivo de maconha medicinal para indústria e ciência

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na tarde desta terça-feira (11), duas propostas preliminares que podem liberar o cultivo da planta de Cannabis Sativa no Brasil para fins medicinais e científicos, além da produção de medicamentos nacionais com base em derivados da substância. Agora, as propostas devem ser publicadas no Diário Oficial da União e submetidas a uma consulta pública.