Ao Pé da Letra: concurso de soletração para estudantes da rede estadual será lançado nesta terça-feira

O concurso de soletração “Ao Pé da Letra” que tem como objetivos incentivar os bons hábitos de leitura e ampliação do vocabulário dos estudantes, será lançado nesta terça-feira (17) na Assembleia Legislativa do Estado Ceará (AL).

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), e a secretária da Educação do Estado do Ceará, Eliana Estrela, participarão, a partir das 9h, da solenidade de lançamento do concurso. O evento acontece no auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes (prédio anexo II da AL).

Destinado a alunos do 1º ano do ensino médio da rede estadual, o concurso tem entre seus objetivos, estimular os alunos a participarem de atividades de produção de conhecimentos; apresentar à sociedade cearense os talentos estudantis na perspectiva do conhecimento da língua portuguesa. “Nossa ideia é estimular o aluno não só a ganhar um prêmio físico. O jovem já é inquieto por natureza, se você direciona essa inquietude para o conhecimento, quem sabe a gente vai descobrir nesse processo todo pessoas que são talento em Português”, explica José Sarto. Participam da primeira edição alunos selecionados de 14 municípios (Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Uruburetama, Itapajé, Ubajara, Canindé, Limoeiro do Norte, Boa Viagem, Crateús, Tauá, Mombaça, Iguatu e Crato). Os três primeiros colocados serão premiados. A primeira etapa será exibida no sábado (21/09), às 15h, pela TV Assembleia (canal 31.1). As demais etapas serão nos dias 28/09, 02/10, 12/10, 19/10 e 26/10. Foram convidados para a solenidade o governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda Cela; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio; o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique; deputados, representes das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), diretores de escolas estaduais e pais dos estudantes selecionados.

*Com informações da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa)