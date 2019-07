Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

MANCHETES

– Dinheiro a caminho do bolso do trabalhador: governo facilita saque do FGTS e do PIS/Pasep

– Medidas anunciadas pelo Governo Federal injetam, em 2019, R$ 30 bilhões de reais na economia. Uma fatia dessa grana fica no Ceará

– Lentidão e atraso: Comissão da Transposição do São Francisco cobra prazos do Ministério do Desenvolvimento Regional

– Direito garantido: reconhecimento de paternidade deve ser gratuito em todo Brasil

– Saúde em risco: Ceará é o 4º Estado do Nordeste em casos confirmados de hepatite A

– OAB vai questionar na Justiça Lei das Tornozeleiras Eletrônicas por ferir direitos dos detentos

E mais… Advogada Priscila Brito aponta golpe contra a participação das mulheres na política

– Médico e professor universitário Henrique César fala sobre acidentes em águas rasas e desconhecidas que podem provocar lesões irreversíveis na coluna cervical