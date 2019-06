Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Feriado de Corpus Christi no país e o Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais) mantém seu compromisso diário de levar a você nosso ouvinte e internauta as informações sobre os bastidores da política nacional e estadual.

Em destaque nesta quinta-feira (20), os partidos PSDB e PDT decidiram entrar com ação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa contra André Fernandes pelas acusações proferidas na Assembleia Legislativa. Além disso, você também confere informações sobre o andamento da reforma da Previdência após o parecer do relator Samuel Moreira.

A apresentação do Jornal Alerta Geral fica por conta de Lucinha Barbosa e no Bate-Papo político você acompanha os comentários dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

