Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Obras de complementação do viaduto do Anel Viário, na CE 060, começam e trânsito sofre mudanças, a partir de hoje, perto do Ceasa, em Maracanaú

– Operação La Família: funcionário terceirizado é preso na siderúrgica do Pecém por integrar organização criminosa

– Avanço e menos burocracia: Secretaria da Fazenda anuncia que empresas já podem fazer pedido de inscrição estadual pela internet

– Qualidade da saúde nos municípios cearenses: Hospitais Regionais são reconhecidos com alto padrão de segurança

– Mais transparência: população já pode acompanhar serviços e dados da Secretaria da Saúde por meio da plataforma IntegraSUS

– Ministério da Saúde anuncia 18 mil vagas para o programa ‘’Médicos pelo Brasil’’ que vai substituir o “Mais Médicos”

– E, mais… na abertura dos trabalhos da Assembleia, presidente José Sarto faz pronunciamento em defesa do Estado Democrático de Direito