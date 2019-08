Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

MANCHETES

– Reforma da Previdência: proposta já está no Senado e relator da PEC, Tasso Jereissati, deverá apresentar relatório em três semanas

– Dia dos Pais: Ministério Público lança campanha para orientar consumidores sobre importância de exigir troco integral

– Agenda do Nordeste: presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, participa, hoje, em Sergipe, da 5ª reunião do ParlaNordeste

– Cenas chocantes que ganham o mundo: recém-nascido é abandonado em terreno baldio na cidade de Boa Viagem

– Fique atento: motorista de aplicativo agora pode aderir ao programa de microempreendedor

– Polícia prende suspeito de integrar grupo que aplicou golpe de R$ 30 mil em idosos, na capital cearense

– Ceará registra alta de 42,9% nas exportações de julho e permanece como terceiro estado que mais exporta de toda Região Nordeste

E mais.. Atraso no repasse de recursos do governo federal para obras do cinturão das águas gera debates na Assembleia Legislativa