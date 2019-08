Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Saúde em dia: número de casos de sarampo dispara no mundo inteiro e, no Ceará, pais precisam ficar atentos à imunização

– Pesquisa revela que 87% dos brasileiros consideram conta de energia muito cara. Cearenses se queixam do preço e de serviços ruins da Enel

– Menos multas nas BRs: Bolsonaro anuncia, para a próxima semana, fim dos radares móveis nas rodovias federais

– Defensoria Pública recomenda restabelecimento do edital da Unilab para pessoas transgêneros e intersexuais

– Alerta no interior do Estado: Funceme aponta 20 municípios cearenses com alto risco de incêndios florestais

– Receita Federal abre prazo para entrega da declaração de propriedade rural. No Ceará, são esperadas 154 mil declarações

E mais…

– Senador Cid Gomes classifica de ‘chance zero’ a hipótese de ser candidato a prefeito de Fortaleza