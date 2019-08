Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES:

– Segurança do Estado: número de mortes cai mais de 50% em todo Ceará durante o primeiro semestre do ano

– Atenção aos municípios do interior: Ceará registra níveis de alerta para umidade relativa no ar

– Novas regras de aposentadoria: Senado define calendário da tramitação da reforma da Previdência

– Esquema criminoso: Polícia desarticula ponto de jogos de azar em Ipu, na região da Serra da Ibiapaba

– Saúde em dias: municípios cearenses vão receber medicamentos de diabetes e hipertensão gratuitamente

– Desempenho dos municípios: pesquisa do Ipece aponta as melhores e piores gestões municipais do Ceará

E mais…

– Defensoria Pública suspende pedidos de restituição do ICMS nas contas de energia