Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Pacote de privatizações e concessões passa pelo Ceará: Correios têm 195 agencias na Grande Fortaleza e Interior do estado

– Parque Nacional de Jericoacoara está na agenda para ser administrado pela iniciada privada

– Mais armas de fogo no Interior: Câmara aprova texto-base de projeto que estende posse de armas a toda propriedade rural

– Anote na sua agenda: a partir de hoje, mais de 65 mil crianças devem ser vacinadas contra o sarampo

– Economia em alta: 80 novos empregos serão gerados com ampliação de fábrica no Complexo Industrial do Pecém

– Turista cearense que fazia passeio em Fernando de Noronha morre após mergulho em apneia

– Caso Maria Esther: criança foi espancada e jogada no chão por causa de choro, segundo informações do delegado

– Senado aprova MP da Liberdade Econômica, retira trecho sobre trabalho aos domingos e o texto segue para sanção presidencial

E mais…

– Ministério Público Estadual pede que médica devolva 202 mil reais aos cofres públicos por acumular, ao mesmo tempo, jornadas de trabalho nas cidades de São Benedito, Massapê e Varjota