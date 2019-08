Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Alívio na segurança pública: Ceará tem, entre os 27 estados, a maior redução no número de homicídios em 2019

– Hora da verdade: Após revisar alguns pontos do texto, senador Tasso Jereissati apresenta relatório sobre reforma da Previdência nesta semana

– Natureza pede socorro: Fortaleza perde área florestal equivalente a mais de 1 Mil e 600 campos de futebol

– Incêndio sob investigação: fogo destrói motos e carros apreendidos na cidade de Ipueiras

– Fique atento: Começa, hoje, saque do fundo do PISparaquem tem 60 anos ou mais

– Dinheiro nos cofres públicos: PEC que destina recursos do petróleo para estados e municípios será votada na quarta-feira

– Prefeitura de Fortaleza em 2020: Heitor Freire anuncia que está fechado acordo para o PSL indicar vice na chapa do Capitão Wagner