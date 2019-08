Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Com 9 milhões e 100 mil habitantes, Ceará é o oitavo estado mais populoso do Brasil.

– Descaminhos e fraude em licitações: polícia aprofunda investigação sobre dinheiro apreendido na casa do prefeito de Antonina do Norte.

– De olho na saúde: casos de sarampo aumentam mais de 38% em todo Brasil e, mesmo com apenas um registro da doença no Ceará, é preciso ficar em alerta.

– Frio no Cariri: município de Barro tem uma das menores temperaturas do Estado durante o mês de agosto, de acordo com a Funceme.

– Prazo se esgotando: estudantes que utilizam o Metrofor precisam fazer a revalidação do cartão até essa sexta-feira.

E mais…..

– Com parecer de Cid Gomes, PEC do pré-sal é aprovada na CCJ, mas a votação no plenário é adiada para próxima semana.

– Parecer do senador Tasso à reforma previdenciária é lido e texto recebe mais de 280 emendas.