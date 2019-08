Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Novos empregos: multinacional de bebidas anuncia investimentos de R$ 100 milhões na construção de complexo industrial no Ceará

– Céu mais escuro: queimadas na África mudaram o céu na Grande Fortaleza, revela Funceme

– Após ação do Ministério Público, Justiça ordena nomeação de candidatos aprovados no concurso de Quixeré

– Novos caminhos da aposentadoria: governadores são cobrados a se empenharem na inclusão de policiais e bombeiros na reforma previdenciária dos militares

– Transposição: Ministro do Desenvolvimento Regional visita, hoje, obras do Eixo Norte do projeto do Rio São Francisco

– Proteção da vida: Assembleia Legislativa promove campanha de combate à depressão e prevenção ao suicídio

– Ipece inicia em setembro pesquisa domiciliar e realiza treinamento final com a empresa Datamétrica

– E, em seu comentário….o jornalista Carlos Alberto Alencar fala sobre o alívio na economia com o pequeno crescimento do PIB