Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

MANCHETES

– PEC que trata da exploração do petróleo na camada pré-sal, com parecer de Cid Gomes, é aprovada e dará ao Estado e aos 184 municípios do Ceará 1,2 bilhão de reais.

– Novas regras para aposentadoria: Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota, hoje, relatório da reforma previdenciária

– Erros de projetos e serviços mal feitos: Ceará tem 62 obras de saneamento paradas e é o 4º Estado com a maior quantidade de contratos interrompidos

– Escândalo no Interior do Estado: médico e prefeito afastado de Uruburetama acusado de estupro tem julgamento do pedido de habeas corpus adiado pela segunda vez

– Poucas chuvas fazem agronegócio cearense investir em novas culturas para se adaptar a estiagem

– Surto de sarampo: 20 casos suspeitos são notificados no Ceará; Balanço do Ministério da Saúde será divulgado nesta manhã

– Atenção estudantes: inscrição para vagas remanescentes do Fies começa nesta quarta-feira