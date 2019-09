Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Descaso com a população: mais de 250 mil pessoas são prejudicadas pela Enel com duas faturas no mesmo mês

– Consumidores se queixam, na Região da Ibiapaba, dos aumentos abusivos na conta de energia

– Desrespeito com moradores da Grande Fortaleza e do Interior: Enel é alvo de cobranças e denúncias na Assembleia Legislativa

– Avanço da dengue: Ministério da Saúde lança, hoje, Campanha de Combate ao Aedes aegypti; Fortaleza está entre as 16 capitais com maior infestação do mosquito

– Arte e cultura: documentário a ser lançado, nesta quinta-feira, em Sobral, conta a história dos 100 anos da construção do Açude Forquilha

E mais…

– Foco de corrupção: Ministério Público e Polícia Civil deflagram operação para investigar suspeitas de desvio de dinheiro da Câmara de Vereadores de Maracanaú

– Contratempos nos caminhos da aposentadoria: Tasso admite recuo no relatório para evitar atraso na votação da reforma previdenciária