Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Mais rigor na Operação Pente-fino: segurados com benefícios irregulares serão cobrados a devolver dinheiro

– Recado para o Interior e Grande Fortaleza: TST determina que grevistas dos Correios mantenham 70% das atividades

– Cuidado com o mosquito: Ministério da Saúde lança campanha de combate ao Aedes aegypti; Municípios cearenses registraram mais de 27 mil casos da doença em 2019

– Dinheiro extra: Caixa libera, nesta sexta-feira, grana do FGTS

– Boa notícia no ensino superior do Ceará: Uece está entre as melhores universidades estaduais do Brasil

E mais…

– Atenção motoristas: BR-116 será interditada, no domingo, para montagem da passarela de pedestres na Comunidade de Jabuti, em Itaitinga