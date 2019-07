Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral

– Mudanças estão a caminho e novas regras para aposentadorias e pensões começam a ser discutidas e votadas, hoje, no Plenário da Câmara Federal

– Mais assédio: cearenses entram, nesta terça-feira, no cadastro positivo e representam novo mercado para instituições financeiras

– Secretário de Infraestrutura do Estado anuncia que, até o final deste ano, obras de duplicação do Anel Viário serão concluídas

– Mais Médicos: inscrições para segunda fase do programa seguem até sexta-feira. Ceará tem 142 municípios carentes de assistência

– Números positivos na área da segurança pública: Roubos de veículos caem 48% no primeiro semestre do ano

E mais..Dinheiro no bolso: servidores públicos do município de Canindé recebem 1º parcela do 13º a partir da próxima semana