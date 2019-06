Ao Vivo! Acompanhe o Jornal Alerta Geral nas Redes Sociais

Acorde bem informado! Aqui no Jornal Alerta Geral você confere as principais notícias da política e economia nacional e estadual.

Na noite dessa terça-feira (19), o Senado Federal aprovou a derrubada do decreto que flexibiliza o acesso às armas. Bolsonaro sofreu nova derrota e agora sua proposta retorna para a Câmara dos Deputados.

As declarações do deputado estadual André Fernandes (PSL) seguem causando polêmicas na Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Também nessa terça-ferira (19) os parlamentares se manifestaram no plenário a favor do deputado Nezinho Farias, acusado de envolvimento com facção criminosa.

