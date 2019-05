Ao vivo: Assembleia Legislativa realiza audiência pública para debater o avanço do mar na Praia do Icaraí

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Semiárido da Assembleia Legislativa promove, nesta tarde, uma audiência pública para debater estratégias que possam minimizar os efeitos do avanço do mar na Praia do Icaraí, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O debate foi proposto pela deputada Érika Amorim (PSD) e está acontecendo no Auditório Murilo Aguiar.

A parlamentar, que também é primeira-dama da cidade, chama a atenção para os prejuízos sociais e econômicos que o fenômeno vem causando a moradores e comerciantes da região. Participam do debate o engenheiro da Secretaria do Meio Ambiente (Seuma), André Arrais, vereadores de Caucaia, o prefeito Naumi e os deputados Acrisio, Érika, Noelio e André Fernandes.

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, afirma que o principal objetivo é conseguir unir forças e juntar os recursos necessários para diminuir os prejuízos e riscos que os moradores enfrentam.