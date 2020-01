Apelos para ser candidato a prefeito levam Luiz Pontes, nesta 6ª, a Massapê

O tucano comanda reunião com aliados, nesta sexta-feira (31), que marca a abertura das articulações, em 2020, para o lançamento de candidato próprio à Prefeitura do Município

Ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-senador, o presidente da Executiva Regional do PSDB, Luiz Pontes, desembarca, nesta sexta-feira, em Massapê, em meio a apelos para concorrer, no dia 4 de outubro, à Prefeitura do Município.

Mesmo sem mandato, Luiz Pontes mantém uma agenda com frequentas visitas à cidade que representa o seu berço político – o avô João Pontes, foi o primeiro prefeito de Massapê. As ligações com o município o levam, também, ao debate político e, hoje, o nome do ex-senador está na bolsa de apostas da disputa pela Prefeitura.

‘’Eu me sinto realizado e feliz com as manifestações de carinho feitas pelo povo de Massapê. É um reconhecimento ao trabalho que, ao longo dos anos, dedicamos para levar ações, obras e empregos para a nossa terra’’, expôs Luiz Pontes, que, ao ser questionado sobre a possibilidade de uma candidatura a prefeito, responde. ‘’Nesse momento, não posso dizer que sim, nem que não’’.

MENSAGEM

O tucano divulgou um vídeo nas redes sociais para anunciar que, nesta sexta-feira (31), estará em Massapê para se reunir com os aliados e correligionários. O encontro será marcado pelo debate sobre as eleições deste ano e quais nomes o PSDB apresenta para concorrer à Prefeitura.

Em 2016, o PSDB ficou fora da disputa pela Prefeitura e optou por compor a chapa com o atual prefeito Jaques Albuquerque (PSD) indicando, como candidato a vice, Nilson Frota. A aliança foi rompida no final de 2018 e, no ano passado, após 30 anos de filiação ao PSDB, Nilson Frota rompeu com o grupo do ex-senador Luiz Pontes para se filiar ao PSD.