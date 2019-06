Apenas um em cada quatro negros com mais 18 anos está estudando no Ceará

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada nesta quarta-feira (19), no Ceará, a presença de negros com mais de 18 anos em unidades de ensino é bem menor se comparada com a de brancos. Segundo a Pesquisa, dos 18 aos 24 anos, apenas 25,4% dos negros está na escola,ou seja, um a cada quatro negros está estudando.

O número representa cerca de 205 mil pessoas numa população que chega a 809 mil. Entre os brancos, o mesmo percentual alcança 34,2%. Já depois dos 25 anos, a taxa cai ainda mais entre os negros, apenas 4,4% da população está estudando.

De acordo com o levantamento, as pessoas de 18 a 24 anos são aquelas que “idealmente estariam frequentando o Ensino Superior, caso completassem a educação escolar básica na idade adequada”. No entanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que questões como o atraso e a evasão escolar se colocam no caminho dos jovens que buscam o concluir os estudos. O IBGE afirma ainda que mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica. Cerca de 16,5% da população acima de 25 anos concluiu o ensino superior.