Aplicativo auxilia produtores a manter alimentação adequada dos rebanhos

Com o objetivo de ajudar os produtores cearenses a manterem a alimentação adequada dos rebanhos de bovinos e caprinos durante o ano, a Embrapa de Sobral desenvolveu um aplicativo que ajuda a contabilizar a quantidade de forragem disponível e a estimativa de consumo de cada rebanho. A partir desses dados, se calcula, mês a mês, se há sobra ou déficit de forragem nas propriedades.

A ferramenta digital, criada em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, é feita para celulares e tablets. A intenção do aplicativo é monitorar o estoque do pasto no período de estiagem.

Para 2020, a Embrapa estima que o aplicativo, que está disponível no Google Play com o nome “Orçamento Forrageiro”, ganhe uma nova funcionalidade, isto é, um simulador que sugere opções de forragem mais adequadas às condições locais, auxiliando no planejamento e na gestão forrageira da propriedade de forma mais personalizada.